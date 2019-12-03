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В столице и ещё трёх областях объявили штормовое предупреждение

3 Декабря 2019 21:13
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В столице и ещё трёх областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

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По информации синоптиков, 4 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Уральске ожидается низовая метель. Вероятность шторма 90-95 %.

В Актюбинской области местами сохраняются туман, низовая метель, гололед. Вероятность шторма 90-95 %.

В Нур-Султане временами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 80-85 %.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Днем ветер юго-восточный, восточный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается туман, гололед. Вероятность шторма 85-90 %.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Актюбинская область, Западно-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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