В столице хулиган устроил погром в подъезде и разбил автомобили

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице хулиган, выпив лишнего, устроил погром в подъезде и нанес повреждения припаркованным автомобилям, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

18 сентября текущего года в 00.18 часов на канал «102» поступило сообщение о том, что пьяный мужчина, находясь во дворе дома по ул. Омарова, разбивает окна припаркованных машин и входную дверь.

Установлено, что после распития алкогольных напитков в компании коллег по работе, один из отдыхавших вышел в подъезд. Увидев стоящий у входа самокат, взял его и под воздействием алкоголя начал ломать стекло и двери в подъезде. Затем вышел на улицу, подошел к стоящим автомашинам жителей и оставшимся куском самоката наносил удары по лобовым стеклам. Выяснилось, что в ходе посиделок на съемной квартире произошел конфликт переросший в драку. Все нарушители установлены и доставлены в полицию. По данному факту УП района «Есиль» начато досудебное расследование по статье «Хулиганство».







