В столице гвардейцы вернули потерявшихся детей родным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За один день столичные гвардейцы вернули двух потерявшихся детей родителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

Как сообщается, 5 октября около 20.30 начальник войскового наряда рядовой Оразхан Әлишер вместе с патрульными рядовыми Бексултаном Смадияр и Мади Акжолтаевым на маршруте движения по улице Богенбай батыра обнаружили потрерявшегося ребенка восьми-девяти лет.

Выяснилось, что мальчик перепутал остановку по пути домой из школы и заблудился. В ходе беседы школьник сообщил телефонный номер своей сестры начальнику войскового наряда. Девушка, получив сведения о местонахождении ожидавших гвардейцев, прибыла и узнала братишку. Гражданка поблагодарила военнослужащих за бдительное и честное несение службы, а также выразила благодарность командованию воинской части 5573.

В этот же день другой войсковой наряд также помог решить проблему с потерявшимся ребенком. Во время несения патрульно-постовой службы по улице Иманбаева начальником войскового наряда рядовым Нигметовым Данияроом и рядовыми Исаевым Джахангиром и Байсеркеевым Ельдаром около 19.00 часов был найден семилетний ребенок.

Со слов мальчика выяснилось, что он не мог зайти домой, так как не было ключей от квартиры. Военнослужащие незамедлительно доложили об этом начальнику патрульной группы. До прибытия родителей гвардейцы оказали помощь школьнику: успокоили, дали перчатки и угостили чаем. Мальчик был передан в руки матери, которая выразила слова восхищения и благодарности столичным воинам правопорядка.



