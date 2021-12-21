В столице гвардейцы спасли мужчину с судорожным приступом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гвардейцы оказали мужчине первую помощь и самостоятельно привели его в чувство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

К войсковому наряду, патрулировавшему улицу Гёте, обратился мальчик. Он сообщил, что на автозаправочной станции у мужчины случился судорожный приступ.

Войсковой наряд в составе начальника рядового Нурбола Ильясова, патрульных рядовых Шынгыса Динислама и Нояна Сатай незамедлительно подбежали к пострадавшему.

Гвардейцы оказали мужчине первую медицинскую помощь и самостоятельно привели его в чувство.

Начальник войскового наряда вызвал карету скорой медицинской помощи. После прибытия бригады военнослужащие помогли мужчине подняться в салон «скорой» и передали его сотрудникам медицинской службы.