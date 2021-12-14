В столице госнаградами наградили медработников, учителей и водителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что ко Дню 30-летия Независимости столичные педагоги, медицинские работники, инженеры, соцработники получили государственные награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«Человеческий капитал – главная ценность. Именно благодаря слаженной работе всех городских организаций обеспечивается жизнедеятельность города. Каждый вносит свой вклад в развитие. Ко Дню 30-летия Независимости нашей страны государственные награды получили медицинские работники, соцработники, педагоги, инженеры, машинисты и т.д.

Так, орденом «Парасат» награждена учитель Л. Алиева, медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены участковый врач-терапевт Г. Калибекова, ветеран труда Б.Касымбеков, писатель О. Туржан, медалью «Шапағат» - водитель скорой медпомощи Т. Вергунова и ряд медработников. Также звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» получили деятели культуры.

Орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени - инженер-теплотехник «Астана Су арнасы» М. Абдрахманов, водитель автопарка №1 К. Набиев, старший машинист ТЭЦ-2 Р. Тухватуллин, водитель «Астана Тазалык» Н. Куанышев, автоэлектрик «Астана қалалық жарық» Ю.Чешко.

Также внесшие вклад в становление и развитие города и страны были награждены орденом «Барыс» IIІ степени, орденом «Құрмет», почетными грамотами РК и др.

С наступающим Днем Независимости! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!» - написал аким столицы.

Фото: Александр Куприенко