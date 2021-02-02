В столице Финляндии началась массовая вакцинация от COVID-19 людей старше 85 лет

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В понедельник в Хельсинки началась вакцинация от коронавируса пожилых людей старше 85 лет, а также лиц, осуществляющих уход за ними, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Helsinki Times.

В понедельник власти города заявили, что около 3000 из примерно 14000 жителей в возрасте 85 лет и старше уже прошли вакцинацию от нового вируса.

По данным газеты Helsingin Sanomat, вакцинация проходит в трех районах города, таких как Мальми, Яткясаари и Мюллюпуро.

Интерес к вакцинации среди местных жителей чрезвычайно высок. В субботу телефонная служба, созданная для бронирования очереди на вакцинацию, была перегружена, до 3000 человек одновременно ожидали ответа на линии. Сегодня утром было около 1000 неотвеченных звонков.

Городские власти сообщили, что более 4000 человек уже забронировали очередь на вакцинацию. Ожидается, что на этой неделе в город прибудет примерно 6000 доз вакцины, но большая часть доз будет использована для вторичных инъекций. Отмечается, что в течение этой недели для вакцинации пожилых людей было выделено около 2500 доз.

Следующими получат вакцину люди в возрасте 80–84 лет и лица, ухаживающие за ними из патронажных служб.

Финский институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) в пятницу сообщил, что количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом по всей стране увеличилось на 363, достигнув отметки в 44 402. Общее количество включает 102 случая заражения, вызванных новым штаммом вируса, обнаруженным в Великобритании, и 10 - штаммом, обнаруженным в Южной Африке.

Число погибших от вируса в стране составляет 671 человек.