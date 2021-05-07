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    23:15, 06 Май 2021 | GMT +6

    В столице движение на участке улицы Мамбетова временно перекроют

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начинают проведение работ по реконструкции ул. Мамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    С 6 мая по 1 июня текущего года на участке от пр. Абая до ул. Кенесары будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении ведомства.


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