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В столице дольщикам ЖК «Комфорт де люкс» вручили ключи

30 Декабря 2019 13:50
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В столице дольщикам ЖК «Комфорт де люкс» вручили ключи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане ввели в эксплуатацию проблемный объект долевого строительства ЖК «Комфорт де люкс», расположенный в жилом массиве Шубар. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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ЖК «Комфорт де люкс» на пересечении улиц Калкаман и Наркескен из-за срыва сроков строительства по вине недобросовестных застройщиков был включен в список проблемных 2015 году. Он состоит из 3 подъездов.

В 2018 межведомственной комиссией при акимате города Нур-Султан объект рекомендовали уполномоченной организации ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» для завершения строительства в рамках госпрограммы жилищного строительства «Нұрлы жер». Заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев передал символичный ключ от жилого дома председателю ЖСК «Комфорт успех» Гульнаре Касымовой.


«Благодаря слаженной работе подрядных организаций, акимата, госорганов и председателя ЖСК «Комфорт успех» мы достигли такого результата. В преддверии Нового года более 200 семей получат свои ключи от долгожданных квартир. Теперь перед нами стоит нелегкая работа по завершению других объектов. Хочу поблагодарить вас за доверие к государству и терпение», - поздравил дольщиков Алтынбек Кайсагалиев.


За завершение строительства жилого комплекса благодарственные письма от имени акима города получили ТОО «Меркурий и К», ТОО «Таир», ТОО «SBS-СТРОЙПРОЕКТ» и председатель ЖСК «Комфорт успех».

«Мы благодарим всех, кто способствовал скорейшему завершению строительства. Особенное внимание хочу уделить акимату города Нур-Султан за то, что они нам содействовали, помогали. Своевременно решали любые наши проблемы», - отметила председатель ЖСК «Комфорт успех» Гульнара Касымова.


Одна из дольщиков Дамиля Абдыкаликова особо подчеркнула деятельную помощь акима столицы Алтая Кульгинова, который не реже двух раз в месяц лично посещал долгострой.

«Мы должны были заехать в новый дом в 2013 году, после того, как в 2012 году вложили средства в строительную компанию «Азбука жилья». К сожалению, руководители компании не выполнили свои обязательства. Получив деньги, они сбежали за границу. После обращения в акимат столицы руководство города передало жилой комплекс компании «Орда инжиниринг». Но эта компания не завершила строительство, продав наши активы. Вскоре государством была создана программа «Нұрлы жер», в рамках которой наш проблемный дом закрепили за компанией «Елорда құрылыс компаниясы». Тендер выиграла компания ТОО «Меркурий и К», которая и завершила строительство. Мы благодарны нашему Президенту, акимату города Нур-Султан, которые не оставил без внимания наше положение», - сказала владелица нового жилья.






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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Жилье,
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