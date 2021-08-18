В столице для горожан доступны три вида вакцин против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжают работать около 100 прививочных пунктов вакцинации от КВИ. Для граждан доступны три вида вакцин – казахстанская QazVac, Vero Cell китайского фармкомплекса Sinopharm и российский «Спутник V», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В столице на сегодня действуют порядка 100 прививочных пунктов, которые работают с 8 утра до 10 часов вечера. Вакцинацию населения против коронавируса проводят в учреждениях первичной медико-санитарной помощи города, а также в купных торгово-развлекательных центрах и торговых домах. В их числе – ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», «Сарыарка», «Евразия», ТД «Мечта».

Граждане могут выбрать одну из трех имеющихся вакцин – казахстанскую вакцину QazVac, китайскую Vero Cell или российскую «Спутник V».

Все вакцины в прививочных пунктах имеются в достаточном количестве.

Вместе с тем в столичном управлении здравоохранения посоветовали гражданам по возможности проходить оба этапа вакцинации в одном и том же пункте, во избежание проблемных ситуаций с получением второго компонента.

«Мы просим граждан, все-таки получать и первый, и второй компонент в одном пункте вакцинации. Если, к примеру, за первой дозой вы пришли в определённую поликлинику или торговый центр, то и второй дозой рекомендуем прививаться в этом же месте с соблюдением интервала между вакцинацией», - говорится в сообщении горздрава.

Отметим, на сегодня первый компонент вакцины против коронавируса в Нур-Султане получили свыше 381 тыс. человек, полную иммунизацию прошли более 300 тыс. граждан.

На сегодня вакцинация является самым эффективным средством борьбы с пандемией COVID-19. Только привившись можно обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.