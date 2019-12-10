В столице для детей из малообеспеченных семей организовали массовые катания
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане школьники из малообеспеченных и многодетных семей приняли участие в массовых катаниях, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
Организатор акции – Управление образования столицы.
«Сегодня в рамках акции «Нұр-Сұлтан – қайырымды қала» в массовых катаниях на ледовой площадке ТРЦ «Mega Silk Way» принимают участие 50 учащихся школы-лицея №85 из малообеспеченных и многодетных семей. В целом, это не единственное мероприятие, реализуемое Управлением образования. Подобные акции проводились и до этого. Недавно ученики 1-4 классов нашей школы посетили центр семейного отдыха «Ailand». Кроме того, ребята ходили на боулинг. В преддверии Нового года запланирована праздничная елка», - рассказала завуч по воспитательной работе школы-лицея №85 Лаура Кенесказыкызы.
Стоит отметить, что школа-лицей №85 столицы была открыта в прошлом году. Учебное заведение построено в рамках государственно-частного партнерства.
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