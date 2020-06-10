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В столице дезинфицируют Арбат и другие общественные места
10 Июня 2020 23:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжаются дезинфекционные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.
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С 11 мая текущего года в столице горожанам при соблюдении строгих саннорм разрешено посещение парков, площадей и скверов. Следовательно, на территории вышеперечисленных мест проводятся работы по усиленной дезинфекции.
«Проводим дезинфекционные работы в местах массового скопления людей: на Арбате, набережной, в парках. Тщательно брабатываем скамейки, перила, столбы и т.д. Риски заражения все ещё есть. Важно это помнить», - отметил сотрудник ТОО «Столичная дезинфекция» Ислам Даутов.
В столице по прежнему действует масочный режим. Жители должны строго соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком, не собираться большими группами людей.
Обработка столицы проводится в несколько этапов. Всего продезинфицировано свыше 20 миллионов квадратных метров. Дезинфекционные работы проводятся как в пешем порядке, так и распыляются с помощью спецмашин. Также усиленно обрабатываются территории социальных объектов, рынков, ТРЦ, кроме того дворы, детские площадки, подъезды домов и другие места массового скопления людей.
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