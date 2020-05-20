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В столице чествовали ветеранов уголовно-исполнительной системы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2020, 13:00
В столице чествовали ветеранов уголовно-исполнительной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чествование юбиляров - ветеранов уголовно-исполнительной системы прошло в столице. Торжества также были приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает МИА «Кахинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС по г. Нур-Султан.

Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне, который установлен по проспекту Женіс.

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С поздравлениями в адрес юбиляров выступили начальник департамента полковник юстиции Е. Аклыжанов, председатель совета ветеранов департамента полковник внутренней службы Жанаумер Джамалов. Затем состоялось награждение памятными знаками.

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К награде к 75-ой годовщине Великой Победы были представлены:

председатель совета ветеранов Департамента УИС по г. Нур-Султану Жанаумер Джамалов - полковник внутренней службы, занимавший должность начальник учреждения ЕЦ-166/18, г. Степногорск, и полковник юстиции Айтмуханмед Мусин, занимавший должность заместителя начальника учреждения по воспитательной работе учреждения ЕЦ-166/10 столичного департамента УИС.

А ветерана, майора внутренней службы в отставке Зеркеша Сеитова посетили по месту жительства, где с торжественной речью и поздравлениями выступили начальник Департамента УИС Ернат Акылжанов, заместитель начальника Мурат Уралбаев и начальник отделения кадровой политики Назгуль Торгаева. Ветеран также был награжден памятным знаком к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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