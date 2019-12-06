+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 2 °С
USD 385.76 EUR 427.89
RUB 6.04 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице чествовали лауреатов премии «Алтын тұғыр - 2019»

6 Декабря 2019 17:54
Поделиться:
В столице чествовали лауреатов премии «Алтын тұғыр - 2019»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице страны прошла торжественная церемония чествования лауреатов премии «Алтын тұғыр - 2019». Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Новые спортивные объекты открываются в Таразе
Стартовало голосование на выбор лучшего спортсмена ноября Спортивно-культурный комплекс готовят к открытию в Семее На устройство спортивных площадок в ВКО выделят 100 млн тенге в 2020 году

Специальными призами и наградами были отмечены представители таких видов национального спорта, как «Бәйге», «Аударыспақ», «Көкпар», «Жамбы ату, теңге ілу», «Қазақ күресі», национальных игр «Тоғызқұмалақ», «Асық ату» и др.

Открывая церемонию, почетный президент Ассоциации национальных видов спорта страны Кайрат Сатыбалды выразил благодарность всем, кто вносит посильный вклад в поддержку и популяризацию казахских национальных игр.

«В этом году в стране прошли масштабные мероприятия по национальным видам спорта – это чемпионат мира, республиканские турниры, фестивали и другие. Во всех регионах открылись школы и клубы, чтобы тысячи казахстанцев могли на регулярной основе иметь доступ к занятиям национальными видами спорта», - подчеркнул Кайрат Сатыбалды.


В своем приветственном слове первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек отметил, что развитие государственного языка, культуры и традиций при сохранении самобытности всех национальностей является стратегическим приоритетом правящей партии.

«С первых дней независимости Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание сохранению и развитию национального наследия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также дал конкретные поручения по развитию национальных видов спорта. В политической доктрине нашей партии сказано, что в эпоху глобализации успешным может быть только тот народ, который ценит свою историю, культуру и язык. Именно поэтому Nur Otan, будучи народной партией, уделял и будет уделять первостепенное внимание вопросам продвижения национальных традиций и культурных ценностей», - сказал Бауыржан Байбек.

Осенью при поддержке партии Nur Otan в ряде регионов страны были организованы фестивали айтыса. Серия соревнований по поэтическому искусству завершится в Уральске, где 16 и 17 декабря пройдет республиканский фестиваль «Алтын домбыра». Завтра на сцене столичного концертного зала «Астана» пройдет концерт-спектакль с участием жыршы и термиши «JYR AMANAT». По инициативе членов Республиканского общественного совета «Мирас» при партии Nur Otan также была создана специальная группа для выработки действенных механизмов по продвижению государственного языка.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив