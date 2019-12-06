В столице чествовали лауреатов премии «Алтын тұғыр - 2019»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице страны прошла торжественная церемония чествования лауреатов премии «Алтын тұғыр - 2019». Об этом передает МИА «Казинформ».

Специальными призами и наградами были отмечены представители таких видов национального спорта, как «Бәйге», «Аударыспақ», «Көкпар», «Жамбы ату, теңге ілу», «Қазақ күресі», национальных игр «Тоғызқұмалақ», «Асық ату» и др.

Открывая церемонию, почетный президент Ассоциации национальных видов спорта страны Кайрат Сатыбалды выразил благодарность всем, кто вносит посильный вклад в поддержку и популяризацию казахских национальных игр.

«В этом году в стране прошли масштабные мероприятия по национальным видам спорта – это чемпионат мира, республиканские турниры, фестивали и другие. Во всех регионах открылись школы и клубы, чтобы тысячи казахстанцев могли на регулярной основе иметь доступ к занятиям национальными видами спорта», - подчеркнул Кайрат Сатыбалды.





В своем приветственном слове первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек отметил, что развитие государственного языка, культуры и традиций при сохранении самобытности всех национальностей является стратегическим приоритетом правящей партии.

«С первых дней независимости Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание сохранению и развитию национального наследия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также дал конкретные поручения по развитию национальных видов спорта. В политической доктрине нашей партии сказано, что в эпоху глобализации успешным может быть только тот народ, который ценит свою историю, культуру и язык. Именно поэтому Nur Otan, будучи народной партией, уделял и будет уделять первостепенное внимание вопросам продвижения национальных традиций и культурных ценностей», - сказал Бауыржан Байбек.

Осенью при поддержке партии Nur Otan в ряде регионов страны были организованы фестивали айтыса. Серия соревнований по поэтическому искусству завершится в Уральске, где 16 и 17 декабря пройдет республиканский фестиваль «Алтын домбыра». Завтра на сцене столичного концертного зала «Астана» пройдет концерт-спектакль с участием жыршы и термиши «JYR AMANAT». По инициативе членов Республиканского общественного совета «Мирас» при партии Nur Otan также была создана специальная группа для выработки действенных механизмов по продвижению государственного языка.



