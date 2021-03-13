В столице более 3600 школьников обучаются онлайн по просьбе родителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования города Нур-Султана Римма Имангазинова озвучила санитарные меры, проводимые в школах города в третьей учебной четверти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

«Заканчивается третья четверть – самая длинная текущего учебного года. Как известно, с 1 марта 2021 года организовано обучение в комбинированном формате для обучающихся 1-5 классов, а также в 1-7 классов международных школ. В настоящее время 85 575 (88%) детей 1-5 классов охвачены обучением в оффлайн-режиме. А выпускные классы (9, 11, 12 классы) продолжают обучение также в комбинированном формате (70% предметов – традиционно, 30% – дистанционно)», - сообщила Римма Имангазинова.

По ее словам, гибкий график занятий, увеличение смен, перерывы между уроками согласованы с попечительскими советами школ. А 3660 школьников, имеющие хронические заболевания, а также контактировавшие, по просьбе родителей получают онлайн-образование. 6, 7, 8, 10 классы продолжают дистанционное обучение.

«Во всех школах установлены дезинфекционные туннели при входе в школу, метки для дистанций, закуплены дезинфекционные средства, проводится кварцевание. В случае обнаружения одного и двух случаев заболеваемости COVID-ом, закрывается класс, при трёх и более случаев закрывается полностью школа, то есть дети переходят на дистанционное обучение. Решение относительно школьной формы принимают сами родители. Школьникам разрешается быть в школах в свободной и аккуратной одежде», - прокомментировала спикер.