В столице больше всего от коронавируса вакцинируются подростки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице нарастают темпы вакцинации жителей против КВИ. Всего по городу первым компонентом провакцинировано 67,8% населения из подлежащего контингента. Особенная активность отмечается среди подростков, отмечают в Горздраве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На сегодня в Нур-Султане препаратом Pfizer привились более 18 600 человек. Из них свыше 12 тыс. – дети в возрасте 12-17 лет, почти 6 тыс. кормящих женщин и более 400 беременных.

Как отмечают в управлении здравоохранения, пункты вакцинации в основном заполняются в будние дни.

«Мы понимаем, что в выходные люди занимаются своими делами, проводят время с семьями, поэтому прирост вакцинации у нас приходится на будни. Но, несмотря на это, прививочные пункты продолжают работать и в выходные, и в праздничные дни», - сообщили в ведомстве.

Также в столице продолжается ревакцинация жителей. За месяц ревакцинации уже свыше 13 тыс. человек получили привику против КВИ в третий раз.

Напомним, что ревакцинироваться можно как в медицинских организациях, так и в торговых комплексах. А вот для получения Pfizer обращаться следует только в пункты вакцинации медорганизаций и столичных школ.

Отметим, в данный момент американская вакцина предназначена только для беременных и кормящих женщин, детей от 12 до 18 лет.