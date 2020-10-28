В столице Беларуси частично приостановили плановую медпомощь

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Как сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко, р ечь идет о плановой помощи для людей с хронической кардиопатологией. Временно перестанут оказывать также плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь.

При этом не останавливается оказание плановой помощи детям. Это касается и травматологической, гинекологической, офтальмологической, онкологической помощи. «По этим направлениям будет оказываться плановая помощь в том порядке, в котором и оказывалась в незадействованных под коронавирус больницах или отделениях», - отметил Дмитрий Чередниченко.

По его словам, ситуация с COVID-19 в Минске прогнозируемая. «Мы ожидали вторую волну, она плавно нарастающая», - сказал Дмитрий Чередниченко. Он отметил, что после первой волны «фактически мы не имели перерыва, потому что в июле, августе, сентябре наблюдались спорадические случаи заболевания». «Мы специально не разбирали в больницах конструктивные приспособления - шлюзы, перекрытия и т.д. Теперь все отделения готовы и далее работать как ковидные», - добавил он.

В Минске развернуто 2068 коек и более сотни, оснащенных аппаратами ИВЛ.