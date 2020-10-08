В столице Бельгии перестанут работать кафе и рестораны

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. - Все места общественного питания в Брюссельском столичном регионе закрываются с 8 октября на месяц в рамках новых мер бельгийских властей по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Бельгии наблюдается рост заражений коронавирусной инфекцией, в среднем по стране регистрируется около 2500 новых случаев КВИ в сутки. В этой связи, в среду было созвано совещание мэров всех 19 брюссельских муниципалитетов.

Как заявил на пресс-конференции министр-президент Брюссельского столичного региона Руди Вервурт, каждый седьмой человек, прошедший тестирование в Брюсселе, дает положительный результат.

Пессимистические оценки Р. Верворта на ситуации в бельгийской столице перекликаются с заявлениями других национальных чиновников здравоохранения Бельгии, которые в среду заявили, что Брюссель теперь занимает второе место среди всех европейских столиц по динамике распространения коронавируса, сразу после Мадрида и опережая Париж.

Тем не менее, каких-либо изменений относительно школ или университетов Бельгии пока не было объявлено, но глава бельгийской столицы сообщил, что встреча с представителями образования намечена на четверг.