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В столице Бельгии будут работать десять центров вакцинации

Автор:  
Арнур Рахимбеков
7 Февраля 2021, 16:30
В столице Бельгии будут работать десять центров вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Новый центр вакцинации в Брюссельском столичном регионе будет открыт в муниципалитете Укель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщениям бельгийских СМИ, поиски десятого по счету места для массовой вакцинации в Брюсселе длились продолжительное время. Указанный район Укель считается муниципалитетом, где проживает большой процент пожилых людей. Поэтому для данной категории граждан подбиралось место с особыми требованиями санитарной безопасности.

В общем в Брюссельском столичном регионе, который включает в себя 19 муниципалитетов, будет функционировать десять центров вакцинации населения от COVID-19.

Министерство здравоохранения Брюсселя сообщило, что все центры вакцинации практически готовы.

«Все готово. Персонал подготовлен почти в каждом центре, оперативная работа идет хорошо. Единственное, чего нам сейчас не хватает - это вакцины», - пояснили в городском отделе здравоохранения бельгийской столицы.

В ближайшее время компания AstraZeneca направит в Бельгию 443 тысяч доз своей вакцины от коронавируса. Однако бельгийские власти разрешили использовать этот препарат только людям в возрасте до 55 лет.

В целевую группу вакцинации попали медицинские работники –200 тысяч человек, а также сотрудники полиции, которые работают на местах и регулярно вступают в контакт с общественностью.


Бельгия   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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