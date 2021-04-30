В столице автобусы не будут курсировать 2 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 2 мая, городские и пригородные маршруты г. Нур-Султан не курсируют один день. Будут проводиться дезинфекционные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение компании City Transportation Systems (CTS) в Instagram.

В субботу и понедельник, 1 и 3 мая, общественный транспорт работает в обычном режиме.

«Просим соблюдать масочный режим. Вход в общественный транспорт без масок запрещен», - напомнили в компании.

Оплата проезда осуществляется только безналичным расчётом: картой либо сканированием QR-кода/вводом транспортного кода.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 апреля, г.Нур-Султан находится в «красной» зоне.