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В столице активно прививаются беременные и кормящие женщины  – управление здравоохранения

15 Ноября 2021 13:51
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В столице активно прививаются беременные и кормящие женщины  – управление здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня с раннего утра активно прививаются вакциной Pfizer беременные и кормящие женщины. Об этом рассказала пресс-секретарь столичного управления общественного здравоохранения Айгерим Ардаккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В столицу завезли 35 100 доз вакцины Pfizer, рассчитанной на подлежащий контингент: беременные, кормящие женщины и подростки от 12 до 17 лет. Всего в столице проживают пять тысяч беременных женщин, 20 тысяч кормящих женщин и 63 тысячи детей с 12 по 17 лет. Списки формируются. Что касается школ, проводятся индивидуальные беседы с родителями, классные часы. На сегодня есть школы, которые согласны вакцинировать детей, но не хотят, чтобы их снимали на камеру», - рассказала пресс-секретарь столичного управления общественного здравоохранения.

Айгерим Ардаккызы напомнила, что детей вакцинируют только с согласия родителей.

«Будем вакцинировать в медицинских организациях, прививочных пунктах и в школах. В торгово-развлекательных организациях не будем прививать. Мы ждали тех, кто привьется. Желающие звонили терапевтам. В основном среди желающих привиться – кормящие и беременные женщины. С детьми ситуация иная. Ждем инициативу от родителей», - добавила она.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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