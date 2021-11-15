В столице активно прививаются беременные и кормящие женщины – управление здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня с раннего утра активно прививаются вакциной Pfizer беременные и кормящие женщины. Об этом рассказала пресс-секретарь столичного управления общественного здравоохранения Айгерим Ардаккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столицу завезли 35 100 доз вакцины Pfizer, рассчитанной на подлежащий контингент: беременные, кормящие женщины и подростки от 12 до 17 лет. Всего в столице проживают пять тысяч беременных женщин, 20 тысяч кормящих женщин и 63 тысячи детей с 12 по 17 лет. Списки формируются. Что касается школ, проводятся индивидуальные беседы с родителями, классные часы. На сегодня есть школы, которые согласны вакцинировать детей, но не хотят, чтобы их снимали на камеру», - рассказала пресс-секретарь столичного управления общественного здравоохранения.

Айгерим Ардаккызы напомнила, что детей вакцинируют только с согласия родителей.

«Будем вакцинировать в медицинских организациях, прививочных пунктах и в школах. В торгово-развлекательных организациях не будем прививать. Мы ждали тех, кто привьется. Желающие звонили терапевтам. В основном среди желающих привиться – кормящие и беременные женщины. С детьми ситуация иная. Ждем инициативу от родителей», - добавила она.