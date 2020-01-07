В столице 8 января ожидается туман

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение распространили синоптики на среду, 8 января, в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В г. Нур-Султан сохраняется туман. Вероятность шторма 9 5 -100%», - отмечается в сообщении.