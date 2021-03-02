В столице 30 малообеспеченным семьям вручены продуктовые корзины

В столице в рамках «Марафона добрых дел», приуроченного ко Дню благодарности и в преддверии 30-летнего юбилея Независимости, юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз» вручило продуктовые корзины 30 малообеспеченным семьям, сотрудникам ТОО «Астана Тазалык», а также ветеранам войны в Афганистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Республики Казахстан, руководитель отдела по работе с молодежью управления по вопросам молодежной политики города Акулан Тастемир, представитель сотрудник МРЦ «Астана Жастары» Сапарали Арайлым, а также председатель городского филиала «Жас Сарбаз» Асхат Налшыбек.

«Сегодня, 1 марта, в День благодарности мы совместно с городским филиалом военно-патриотического движения «Жас Сарбаз», молодежным ресурсным центром «Астана Жастары», акиматом г. Нур-Султан выразили благодарность одиноким матерям, многодетным семьям, ветеранам войны в Афганистане, семьям, живущим в отдаленных районах нашего города, раздали продуктовые корзины. Это день, когда люди нашей страны проявляют уважение друг к другу. Ведь за эти тридцать лет под руководством Главы государства граждане страны вносят большой вклад в процветание суверенного Казахстана в трудные времена! Пользуясь случаем, хочу выразить свою благодарность народу Казахстана», - отметил председатель городского филиала движения «Жас Сарбаз» Асхат Налшыбек.

В свою очередь, сотрудник ТОО «Астана Тазалык» Г.Садуакасова поблагодарила молодежь за оказанную помощь.

«Столичные Жас Сарбазовцы каждый праздник приходят к нам и поддерживают. В сильные морозы помогают с очисткой снега, а вместе с этим приносят горячие бауырсаки и чаи, которые поднимают нам настроение. С такой подрастающей молодёжью у нас есть большие надежды на развитие нашей страны», - поблагодарила она.