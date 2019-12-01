В столице 22 ребенка родились в День Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В родильных домах столицы в ночь с 30 ноября на 1 декабря родились 22 ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

Заместитель акима города Бахтияр Макен, поздравил мам малышей, родившихся в этот праздник.

«Поздравляю вас с этим знаменательным днем! Пусть дети растут здоровыми на радость родителям и казахстанскому народу. Мы специально пришли, чтобы поздравить вас с Днем Первого Президента. Пусть с каждым годом юных казахстанцев будет все больше», - сказал Бахтияр Макен.

Мамам новорожденным были вручены свидетельства о рождении ребенка и подарки.

«С 00:00 до настоящего времени в нашем центре родилось 10 детей. Из них 5 мальчиков, 5 девочек. Все родовые процессы прошли успешно. Малыши и мамы чувствуют себя хорошо», - рассказал директор городской многопрофильной больницы №2 Иван Ли.