В столице 18-летний парень вынес из жилого комплекса запчасти от крана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории столицы в период c 5 по 11 декабря текущего года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» с целью стабилизации криминогенной обстановки, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности и своевременного предупреждения и пресечения преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

За два дня ОПМ зарегистрировано 30 преступлений, из которых по «горячим следам» раскрыты 23. Также раскрыто 25 ранее совершенных преступлений, задержано 7 преступников, находящихся в розыске.

Так, на канал «102» поступило сообщение от председателя КСК одного из ЖК столицы о том, что в ночное время со 2-го подъезда многоквартирного дома по улице Уалиханова неизвестный тайно похитил запчасти от пожарного крана на общую сумму около 100 тысяч тенге. Оперативниками УП района «Байқоңыр» задержан 18-летний подозреваемый. Установлено, что он сдал краденное в пункт сдачи металлолома. По факту кражи проводится досудебное расследование.

Предупреждаем граждан, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность, которая предусмотрена статьей 196 УК РК.

Кроме того, в рамках «Правопорядка» выявлено 1809 административных правонарушений, среди которых 194 фактов мелкого хулиганства, 124 нарушения тишины, 265 фактов распития спиртных напитков в общественных местах и за нахождение в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей выявлено 48 несовершеннолетних. За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержано 10 водителей.

Обходами жилых массивов участковыми инспекторами полиции проверено более 500 квартир, 74 заброшенных домов, около 500 дачных построек. Осуществлена проверка порядка 800 лиц, состоящих на учетах в ОВД, 51 неблагополучных семей.