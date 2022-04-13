В столице 15 апреля стартует девятый велосезон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 апреля в Нур-Султане запускается система автоматизированного велопроката Astana Bike. Всего для пользователей будут доступны более 1000 велосипедов и 155 велостанций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Воспользоваться услугами велошеринга можно после процедуры онлайн-регистрации в системе на сайте www.velobike.kz. Пройти ее могут лица, достигшие 16 лет. Приобрести абонементы на велопрокат можно на сайте и в кассах CTS. Система проката велосипедов доступна в режиме 24/7.

Велосипеды и приобретение абонементов будут доступны с 9:00 часов 15 апреля.

Тарифы на велопрокат останутся прежними:

Стандартные абонементы:

месячный абонемент – 2 500 тенге;

квартальный абонемент – 6 000 тенге;

сезонный абонемент – 10 000 тенге.

Льготные абонементы:

квартальный абонемент – 3 000 тенге;

сезонный абонемент – 5 000 тенге.

50% скидку можно получить при предоставлении подтверждающих документов. Она распространяется только на квартальные и сезонные абонементы для льготной категории граждан.

Помимо стандартного или льготного абонементов, на счете пользователя должно находиться 500 тенге. Если деньги закончатся – на экране велосипеда выйдет «Ошибка».

До 30 минут пользоваться велосипедом можно неограниченно. Основным условием для этого является приобретение абонемента.

Стоимость поездок свыше 30 минут рассчитывается с учетом повременной части оплаты в зависимости от времени проката:

от 0 до 30 мин – включена в стоимость абонемента;

от 31 до 60 – 100 тенге;

от 61 до 120 – 250 тенге;

от 121 до 180 – 500 тенге;

от 181 и каждый последующий час – 1 000 тенге.

Суточные абонементы:

суточный абонемент – 3 500 тенге;

3-суточный абонемент – 9 000 тенге;

7-суточный абонемент – 17 500 тенге.

Пользователи могут получить консультацию по сервису городского велопроката, позвонив в единый контакт-центр по г. Нур-Султану iKOMEK-109 или написать на официальной странице компании CTS в социальной сети Instagram @cts_kz и Facebook @CityTransportationSystems.