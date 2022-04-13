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    22:21, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    В столице 15 апреля стартует девятый велосезон

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 апреля в Нур-Султане запускается система автоматизированного велопроката Astana Bike. Всего для пользователей будут доступны более 1000 велосипедов и 155 велостанций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Воспользоваться услугами велошеринга можно после процедуры онлайн-регистрации в системе на сайте www.velobike.kz. Пройти ее могут лица, достигшие 16 лет. Приобрести абонементы на велопрокат можно на сайте и в кассах CTS. Система проката велосипедов доступна в режиме 24/7.

    Велосипеды и приобретение абонементов будут доступны с 9:00 часов 15 апреля.

    Тарифы на велопрокат останутся прежними:

    Стандартные абонементы:
    месячный абонемент – 2 500 тенге;
    квартальный абонемент – 6 000 тенге;
    сезонный абонемент – 10 000 тенге.

    Льготные абонементы:

    квартальный абонемент – 3 000 тенге;
    сезонный абонемент – 5 000 тенге.

    50% скидку можно получить при предоставлении подтверждающих документов. Она распространяется только на квартальные и сезонные абонементы для льготной категории граждан.

    Помимо стандартного или льготного абонементов, на счете пользователя должно находиться 500 тенге. Если деньги закончатся – на экране велосипеда выйдет «Ошибка».

    До 30 минут пользоваться велосипедом можно неограниченно. Основным условием для этого является приобретение абонемента.

    Стоимость поездок свыше 30 минут рассчитывается с учетом повременной части оплаты в зависимости от времени проката:

    от 0 до 30 мин – включена в стоимость абонемента;
    от 31 до 60 – 100 тенге;
    от 61 до 120 – 250 тенге;
    от 121 до 180 – 500 тенге;
    от 181 и каждый последующий час – 1 000 тенге.

    Суточные абонементы:

    суточный абонемент – 3 500 тенге;
    3-суточный абонемент – 9 000 тенге;
    7-суточный абонемент – 17 500 тенге.

    Пользователи могут получить консультацию по сервису городского велопроката, позвонив в единый контакт-центр по г. Нур-Султану iKOMEK-109 или написать на официальной странице компании CTS в социальной сети Instagram @cts_kz и Facebook @CityTransportationSystems.


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