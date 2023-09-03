В Стокгольме строится одна из самых глубоких станций метро в мире

СТОКГОЛЬМ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - 105 метров ниже уровня земли – строительство метро достигло самой низкой точки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.



Гигантское строительство метро в Стокгольме достигло своей низшей точки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, недавно группа строителей провела взрывные работы на глубине 105 метров ниже уровня земли на станции «София» на острове Сёдермальм. Это будет одна из самых глубоких станций метро в мире.

Когда строительство будет завершено в 2030 году, платформа станции «София» займет свое место на глубине 100 метров в древней скале. Оставшиеся 5 метров в глубину займет технологическое пространство.

В 2025 году планируется открыть шахту размером 20 на 20 метров, где будут установлены восемь скоростных лифтов «Софии». Каждый лифт со скоростью четыре метра в секунду будет доставлять на платформу и обратно 40 пассажиров. Поездка вниз в одну сторону займет чуть больше 30 секунд. Соответствующая поездка по эскалатору заняла бы примерно в 20 раз больше времени.