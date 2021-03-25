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    21:40, 24 Март 2021 | GMT +6

    В Стокгольме стартовал ЧМ по фигурному катанию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 марта, в Стокгольме стартовал чемпионат мира по фигурному катанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстан представлен только в мужских соревнованиях. На ЧМ выступит Михаил Шайдоров. Короткая программа у мужчин пройдет 25 марта, произвольная - 27 марта.

    Как отмечают мировые СМИ, первый за два года чемпионат мира по фигурному катанию проходит на арене Ericsson Globe в формате «пузыря» без зрителей - такое решение было принято в связи с опасностью распространения коронавируса. Всего на чемпионат заявились 184 фигуриста из 33 членов ISU: 33 мужчины, 39 женщин, 24 спортивные пары и 32 пары в танцах на льду.


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