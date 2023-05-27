В стиле урбанистики: латвийская художница представила свои работы в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эти дни центр современного искусства «Куланши» широко распахнул свои двери для любителей картин в урбанистическом стиле. Вдохновившись яркими цветами, динамично развивающимся городом латвийская художница Каринэ Паронянц создала серию картин на эту тему. О чем размышляет художница и что общего у нее с казахстанцами, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Столичная публика уже привыкла к тому, что галерея «Куланши» никогда не пустует. Один раз в месяц, каждый четверг, вечером по традиции проходит открытие очередной выставки, которая собирает на арт-площадке тысячи любителей и ценителей искусства. Сюда приходят парами, приводят бабушек и дедушек, с детства прививают своим детям любовь к искусству. Постепенно это место становится уникальной площадкой, где создаются новые идеи, приходит вдохновение, а гости просто наслаждаются картинами.

В тот вечер Астана очень ярко и точно вписалась в концепцию выставки, ведь современная динамично развивающаяся столица не может не вдохновить на написание живописных работ.

«Первая фаза урбанизации началась в четвертом - начале третьего тысячелетия до нашей эры. История Древнего Египта - наилучшая иллюстрация этого процесса. В конце девятнадцатого века нашей эры произошел урбанизационный взрыв, и мега-урбанизация в начале двадцатого подкрепила эволюцию государственности. Сегодня человеку недостаточно быть в этом процессе. Жителю города необходимы технологии и социально-технологические трансформации. Как во всем этом себя чувствует художник? Человек, который родился чтобы творить? У каждого свой путь. Каринэ Паронянц выбрала поиск и мысль в качестве инструмента. Находить золотое сечение в нагромождении архитектурных конструкций, зашифровывать в орнамент городскую суету, грустить по тишине в старом храме, размышлять о проблемах современного человека – это выбор Каринэ. URBAN PHILOSOPHY – так назвала свою выставку латвийская художница Каринэ Паронянц. Поиск новых горизонтов, сломанная линия перспективы, сегментирование композиции – это работы Каринэ. Практически в каждой работе спрятан портал. В другой мир. Глубокий и высокий, динамичный и философский, ироничный и человечный – это мир Каринэ», - отметила художник Лейла Махат.

По ее словам, концепция выставки придумывалась много месяцев назад. После одобрения Международного кураторского совета Kulanshi началась работа непосредственно над созданием выставки.

«Нужно было найти такую тему и вещи, которые затронули бы публику и зрителей в Казахстане. URBAN PHILOSOPHY – одна из основных тем творчества Каринэ. Мы остановились на ней. Но это не голая урбанистика про делание города и жизни в сегодняшних реалиях. Это на самом деле наполовину фантазийная урбанистика, потому что город, где живет Каринэ, наполовину - фэнтези, наполовину - урбанизм. И это очень четко просматривается в ее работах, потому что она очень много пишет цветов. Ее мастерская находится в Ботаническом саду. Город вступает в природу, природа в это время вступает в город», - сказала Лейла Махат.

Мы поинтересовались, что же может связывать Казахстан и латвийскую художницу.

«Казахстанцев в ней может зацепить искренность. Каринэ, по моему восприятию, практически казашка. Она искренне в своих эмоциях и цветах, линиях, движениях. А линии, движения и цвета – это способ передачи эмоций для художника. И в этом смысле мне кажется, что эта непосредственность в передаче импонирует нашим зрителям», - подчеркнула художница Лейла Махат.

Каждая выставка в «Куланши» не проходит без своеобразных инсталляций, которые дополняют большое арт-пространство. В этот раз картины дополнились инсталляциями художника Шалкара Кабдеша, который умело превратил велосипеды в искусство.

«Он из другой эстетической среды. Когда задумывалась выставка, поняла, что нужно сделать какие-то акценты, которые приземлят. Каринэ живет в волшебном урбанистическом пространстве. Нам было нужно что-то такое, что внесет иронию, с другой стороны, составит якоря, которые оставят зрителя на поверхности нашей планеты. И так получилось, что инсталляции Шалкара Кабдеша появились на выставке. Самое интересное то, что художники очень хорошо приняли друг друга», - сказала Лейла Махат.

Латвийская художница Каринэ Паронянц призналась, что пространство выставочного центра соответствовало ее концепции URBAN PHILOSOLHY.

«Искусство – оно же всегда про мир фантазий. На самом деле, толчок дает живая натура. Художник пишет с натуры, и этот реалистичный момент должен присутствовать, ну а дальше это фантазии художника, мир подсознания. Само пространство очень соответствовало моей концепции. Наш гостиничный номер расположен на 38-м этаже. Когда выглядела в окно, увидела город и поняла, что это абсолютное попадание в точку. Астана по духу очень урбанистическая. Мне очень нравится, как работает «Куланши», их поход, то, как Лейла все готовит и оформляет», - сказала латвийская художница.

Выставленные работы собраны из разных живописных периодов. Однако в течение двух лет художница работала только над коллекцией урбанистической философии. На выставке представлены 67 картин Каринэ.

«Было сложно привозить эти картины из Латвии в физическом плане, вопрос транспортировки. Привезла их в тубусе. Это огромная и интеллектуальная работа, и временная. Это изматывающая работа чисто в физическом плане. Но, наверное, это того стоило, потому что художнику всегда важно открывать новые горизонты, выходить из такого привычного пространства. Я живу в столице Латвии - Риге. У меня очень необычная замечательная мастерская на территории латвийского ботанического сада в здании старинного поместья. У нас в Латвии очень много таких традиционных мест. На самом деле очень часто выхожу из такого привычного выставочного пространства. В Ботаническом саду делала целый цикл выставок под открытым небом, когда искусство взаимодействует с окружающей средой. Я делала такие мультимедийные проекты, когда вместе встречаются современная технология, традиции, окружающая среда и классическое искусство. Я люблю ботаническую тему. У меня есть одна работа, которая называется ботанический космос. Эти переживания космоса, пространства через простые повседневные вещи», - рассказала художница.

Каринэ Паронянц призналась, что очень любит насыщенные цвета. Одна из интересных коллекций «Цвет граната», посвящена творчеству Сергея Параджанова.

«Сейчас для меня особенным является именно Параджановский цикл. Есть необычная работа «Цвет граната» по мотивам того самого легендарного фильма «Цвет граната» Сергея Параджанова. Эту работу написала на семейной скатерти. Я очень часто для своих работ использую необычный холст, холсты с историей. Это может быть старая простыня, семейная скатерть, интересная вышивка. Конкретно у этой скатерти очень интересная история. Это семейная скатерть, которая помнит праздники, какие-то важные моменты в жизни семьи. Потом, после списания забрала к себе в мастерскую. Она впитывала в себя вот эти пятна, краски, энергетику взлетов, падений, разочарований, физического труда, который всегда сопутствует ремеслу художника. Я сделала очень знаковую работу, потому что гранат - символ жизни, продолжения рода», - отметила латвийская художница.

В завершение беседы Каринэ Паронянц поделилась впечатлениями о казахстанцах.

«Не устану говорить, что казахстанцы – очень открытый и теплый восточный народ. Ваше гостеприимство настолько особенное, что, находясь здесь написала картину «Казахское застолье». Эта работа сейчас в Таразе, где меня пригласили принять участие в международном симпозиуме. Было очень интересно впитать в себя местный колорит и гостеприимство, и, конечно же, стол, который собирает всю семью. Здесь в Казахстане я впитала в себя местную колористику, ваше отношение к жизни и получился настоящий дастархан. Также меня очень зацепила тема капчагайского фарфора. Я написала ваш традиционный капчагайский фарфор с вашим фирменным казахским узором «перчики». В середине написала солнечное блюдо – солнечный диск, символ вашего гостеприимства. Так что застольная тема – что-то очень казахское», - добавила художница Каринэ Паронянц.

Отметим, что выставка проходит при поддержке посольства Латвийской Республики в Астане и Евразийской академии искусств в арт-галерее Forte Kulanshi Art Space и продлится до 25 июня.







