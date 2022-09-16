В стиках системы нагрева табака обнаружено в 8 раз больше никотина, чем указывает производитель

Табачные компании преподносят электронные нагреватели табака как менее вредные, отмечает врач-невролог Айгуль Кудайбергенова.

При этом, по словам эксперта, ее беспокоит научная база исследований, которые говорят о сниженном вреде электронных табачных сигарет.

«Действительно, в настоящее время не существует международных стандартов для проверки состава нагретых табачных изделий, что оставляет неясным вопрос о том, как эта информация устанавливается и представляется потребителям. Приведу недавнее исследование Unisanté - университетского центра общей медицины и общественного здравоохранения в Швейцарии, проанализированное Force Technology в Дании для Бюро журналистских расследований», - подчеркнула казахстанский специалист.

По словам врача-невролога, лабораторные тесты выявили, что в каждом стике системы нагревания табака содержится 4,1 мг никотина в то время, как производитель настаивает на сниженном содержании в 0,5 мг.

Никотин является одним из самых сильных веществ, вызывающих привыкание, наряду с героином и кокаином, и приводит к смерти более 8 миллионов человек ежегодно.

При этом, даже цифра 0,5 мг оказалась значительно заниженной по данным Бюро журналистских расследований. Собственное исследование показало выделение никотина в 1,2 мг.

«Почти два десятилетия назад ВОЗ предупредила, что метод нагрева табака, которым производители рассчитывают содержание никотина в сигаретах, вводит в заблуждение. В Рамочной конвенции по борьбе против табака говорится: «Уровни выбросов смолы, никотина и других дымов, полученные в результате испытаний с помощью систем нагревания, не дают достоверных оценок воздействия на человека», - подчеркнула Айгуль Кудайбергенова.

Ранее центр по борьбе с курением при Национальном институте рака в Милане заявил, что высокая концентрация никотина в система нагревания табака предполагает, что он может вызывать высокий уровень зависимости. Роберто Боффи - глава центра, считает, что некоторые из их пациентов «похоже, курят с аппаратом нагревания табака даже больше, чем это было с традиционными сигаретами.

Крупные производители нагреваемого табака настаивают на последнем исследовании, которое якобы доказало, что у курильщиков, полностью перешедших на системы нагревания, снижается риск раннего развития заболеваний, провоцируемых курением. А именно рака заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы.

Как выяснили авторы сайта vredno.kz, авторы этого исследования - настоящие и бывшие сотрудники крупных табачных компаний. Тем не менее, исследование ушло в массы, отмечает эксперт.

«Я как врач бью тревогу по вопросу эпидемии электронных табачных сигарет, в частности для молодёжи. Люди в возрасте до 25 лет более подвержены никотиновой зависимости до того, как мозг полностью разовьется. Помимо никотина, стики нагреваемого табака выделяют аэрозоли с неизвестными примесями. Неудивительно, что электронные сигареты, так или иначе приводят к хронической обструктивной болезни легких. Модный бум разрекламированных систем нагревания табака завлекают неокрепшие умы подростков. На это две основные причины: социальная зависимость; приятный вкус и аромат, который не выдаёт родителям курильщика. Та доза никотина, которая содержится в стиках электронных сигарет и вейпах, может нарушить работу той части мозга, которая отвечает за внимание, обучение, настроение и импульсивность», - сказала врач-невролог Айгуль Кудайбергенова

По ее сведениям, количество курящих гаджеты для нагрева табака, одноразовые и многоразовые вейпы, увеличивается катастрофически быстро. По прогнозам ВОЗ, к 2025 году их число составит не менее 1 млрд человек, приводит данные врач-невролог.















