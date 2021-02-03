В степи в 40-градусный мороз: попавшим в ДТП водителям помогли карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На имя начальника департамента полиции Карагандинской области поступило благодарственное письмо от алматинской компании, сотрудников которой спасли дорожные полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23-24 января три водителя ТОО «Каз Интер Плюс» следовали по трассе Алматы – Нур-Султан. Из-за резко ухудшивших погодных условий они не справились с рулевым управлением, и автомобили опрокинулись. Дорожно-транспортное происшествие произошло в степи, в отдалении от населенных пунктов.

Водители попали в трудную ситуацию: мороз усилился до -40 градусов, в опрокинутых машинах находился груз, который необходимо было доставить клиенту.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, старший инспектор-дежурный батальона патрульной полиции департамента полиции Карагандинской области подполковник полиции Жакан Нурбеков и другие сотрудники БПП предприняли оперативные меры не только по процессуальному оформлению ДТП, но и по оказанию помощи нашим водителям, которые остались в степи с опрокинутыми автотранспортными средствами с грузом.

Незамедлительно на место происшествия выехали инспекторы службы батальона ПП Галым Рысбеков и Канат Толумбеков. В результате наши водители фактически не пострадали от 40-градусного мороза. Им оказали помощь в восстановлении автотранспортных средств, а груз был в срок доставлен заказчику. Огромное спасибо за оперативность, объективность и человечность ваших сотрудников! Желаем им и их близким здоровья, благополучия и успехов в службе!» - отмечено в письме.



