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    03:00, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    В степи в 40-градусный мороз: попавшим в ДТП водителям помогли карагандинские полицейские

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На имя начальника департамента полиции Карагандинской области поступило благодарственное письмо от алматинской компании, сотрудников которой спасли дорожные полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    23-24 января три водителя ТОО «Каз Интер Плюс» следовали по трассе Алматы – Нур-Султан. Из-за резко ухудшивших погодных условий они не справились с рулевым управлением, и автомобили опрокинулись. Дорожно-транспортное происшествие произошло в степи, в отдалении от населенных пунктов.

    Водители попали в трудную ситуацию: мороз усилился до -40 градусов, в опрокинутых машинах находился груз, который необходимо было доставить клиенту.

    «Несмотря на неблагоприятные погодные условия, старший инспектор-дежурный батальона патрульной полиции департамента полиции Карагандинской области подполковник полиции Жакан Нурбеков и другие сотрудники БПП предприняли оперативные меры не только по процессуальному оформлению ДТП, но и по оказанию помощи нашим водителям, которые остались в степи с опрокинутыми автотранспортными средствами с грузом.

    Незамедлительно на место происшествия выехали инспекторы службы батальона ПП Галым Рысбеков и Канат Толумбеков. В результате наши водители фактически не пострадали от 40-градусного мороза. Им оказали помощь в восстановлении автотранспортных средств, а груз был в срок доставлен заказчику. Огромное спасибо за оперативность, объективность и человечность ваших сотрудников! Желаем им и их близким здоровья, благополучия и успехов в службе!» - отмечено в письме.


    Теги:
    МВД РК ДТП Транспорт Карагандинская область Общество Алматы Правоохранительные органы
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