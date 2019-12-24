В стеклянной комнате будет вести прием граждан аким района в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области открыли фронт-офис «Открытый акимат», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства региона.

На открытие фронт-офиса в отдаленный район приехал руководитель Департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин.





«Открывая подобные фронт-офисы, мы сокращаем дистанцию между государственным аппаратом и обществом. И исключаем возможность решения задач бюрократическим путем. За этим маленьким начинанием будет большой успех», - считает Е. Баянгазин.

В пресс-службе отметили, что с открытием офиса сельчане смогут получить консультации и услуги в максимально комфортных условиях в рабочее время. Во фронт-офисе работают 8 специалистов, которые консультируют жителей на месте по 102 госуслугам. Здесь же обустроена стеклянная комната для личного приема граждан акимом района.





«В течение года по поручению акима области Кумара Аксакалова проектный офис активно внедряет новый формат работы с населением. В городах и селах госуслуги переводятся в электронный формат, акиматы работают по принципу «одного окна», - добавили в пресс-службе.

Напомним, недавно фронт-офис открыли в Мамлютском районе.







