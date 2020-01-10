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вчера 22:11
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В статье Президента РК обозначено много важных моментов – профессор
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В статье Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» обозначено много важных моментов, пропагандирующих труды великого поэта и мыслителя. Такое мнение высказал профессор государственного университета Шакарима, доктор филологических наук Арап Еспенбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ»
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«Я прочитал статью Президента Казахстана, которая вышла в газете в «Egemen Qazaqstan». Это не просто статья, а целая программа. В ней сказано о мировом наследии нашего великого поэта и мыслителя Абая, а также о необходимости глубокого изучения его трудов. В статье собрано много интересных и глубоко проработанных мыслей», - сказал профессор.
При этом А. Еспенбетов напомнил: Глава государства еще во время своего визита в Семей подчеркнул, что 175-летие Абая нужно отметить на должном государственном уровне.
«Президент сказал, что нужно не просто отпраздновать юбилей Абая , а еще и задуматься над тем, как в дальнейшем пропагандировать его богатое наследие по всему миру», - отметил А. Еспенбетов.
Профессор уверен, что статью Главы государства казахстанцы еще не один раз перечитают и почерпнут для себя много важного о великом поэте и просветителе.
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