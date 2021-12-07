В статье Елбасы заложены смысл и путь новой эпохи для Учеников и Учителей - сенатор Сауле Айтпаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента, государственный советник юстиции 3-го класса, первая женщина - генерал Независимого Казахстана Сауле Айтпаева поделилась размышлениями после прочтения статьи Елбасы Н.А. Назарбаева «Уроки Независимости», передает МИА «Казинформ».

«Убеждаюсь в том, что на протяжении всей жизни Человек одновременно и Учитель и Ученик.

В статье заложены смысл и путь новой эпохи для Учеников и Учителей. Это не просто статья, в ней говорится о воспитании в себе и себя Гражданином. Это рост Великого Сердца и Ясного Ока в каждом, кто выбрал и идет этим Путем.

Честность и открытость есть первоначальность в росте Учителя, Гражданина, Правителя. Человек должен поступать в жизни по правилам, которые имеют силу закона как для него, так и для других. Гражданин – Правитель – это гражданин, который несет высшую ответственность собой, принимая решения. Это сказывается в Духе страны на много веков вперед. Это Совершенный гражданин страны. Короткие эпизоды воспоминаний являют, как он проживает, охватывает, насыщает и заполняет Любовью, Мудростью, Волей и всей своей Верой независимость Родины, разрабатывая Масштаб и совершенство возможностей Казахстана. Подчеркивая, что по чести и праву подготовка, накопленная в веках нашими предками, является достойной базой для новых проявлений и расцвета Казахстана.

Результат взаимодействия, благодаря развернутой среде преемственности и сотрудничества, сотворчества Нурсултана Абишевича Назарбаева и Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – это уникальные идеи, национальные проекты, решения, которые ранее казались невозможными, но у всех участников единой команды строительства Нового Независимого Казахстана появились вдохновение и вера в себя, новые смыслы, силы.

Каждый гражданин видит свою значимость и определенную роль в построении цельного образа Независимого Казахстана. Сопричастность к общему делу появляется сопереживанием друг другу. «Только так и никак иначе» - это императив, это четкий взгляд, базовая установка, необходимая к исполнению.

Когда человек владеет набором однозначных императивов на какую-то тему, какое-то дело и пользуется ими, вокруг нарастает поле мудрости. Именно действие императивами помогает действовать мудро, делиться своей мудростью с окружающими.

Доверие и ответственность возглавлять страну дается Создателем прежде всего Человеку-Учителю. Парадигмальный взгляд на дальнейшее развитие государства, зов предков читается между строками как свод правил:

Имей в сердце Любовь к стране.

Всё во всём.

Воображение — ключ к другим мирам.

Без осознания истории в новую эпоху не войдём.

Из искры возгорится пламя.

Будь готов — всегда готов!

Стучащему — откроется. Просящему даётся.

Путь осилит идущий.

Не стой на пути устремлённого.

Сделай сам!

Не привязывайся.

Пожертвуй старым для нового.

Большая цель — большая жертва.

Никто тебе не враг, никто не друг, но каждый человек тебе учитель.

Служа другим, достигнешь сам.

Ученик имеет право отдавать только то, чем овладел сам.

Управляй тем, что имеешь. Если не управляешь, оно управляет тобой.

Взаимопомощь как фактор эволюции.

Делай другому то, что желаешь себе.

Общайся с каждым по его сознанию.

Не суди, и не судим будешь.

Если ты подумал, ты сделал это.

По вере вашей и дано будет вам.

Один за всех — все за одного.

Дал слово — держись.

Первый среди равных.

Благословенны препятствия, ибо ими мы растём.

Что тренируешь, то и развиваешь.

Количество переходит в качество.

Единство и борьба противоположностей.

Стремящиеся прочесть — прочтут.

Жаждущие узнать узнают».