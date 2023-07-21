В Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормы

СТАМБУЛ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Запасы воды в водохранилищах Стамбула за неделю уменьшились почти на 2%, до 40% от нормы, что является минимальным показателем с 2014 года. Об этом сообщила в пятницу мэрия турецкого мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.



По данным местных властей, запасы воды у плотин Стамбула при норме должны составлять 868,7 млн куб м. По состоянию на утро пятницы они уменьшились до 346 млн.

Причиной уменьшения запасов воды в крупнейшем городе Турции стала жаркая погода, которая установилась на северо-западе страны с начала июля. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю осадков в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул, практически не ожидается, температура воздуха будет превышать 30 градусов.

Самый низкий уровень воды в Стамбуле был зафиксирован 9 марта 2014 года, тогда он составил 28,82% от нормы. Максимальное значение в 94,95% было отмечено в 2015 году. Максимум запасов воды в Стамбуле в этом году был зафиксирован 20 мая, в тот день они составили 49,7% от нормы, отмечают в мэрии.