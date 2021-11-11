+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 2 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Стамбуле пройдет Саммит Тюркского совета

11 Ноября 2021 18:31
Поделиться:
В Стамбуле пройдет Саммит Тюркского совета

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – 12 ноября в Стамбуле состоится VIII Саммит глав государств Тюркского совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул
Израиль первым в мире проведет учения против COVID-19 Российский «Аэрофлот» может попасть под санкции ЕС из-за Белоруссии Турция отмечает день памяти Ататюрка

Планируется, что в Саммите, посвященном теме: «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху» примут участие Президенты Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, а также премьер-министр Венгрии и генеральный секретарь Тюркского совета.

Главы государств обсудят ряд важных вопросов, касающихся среднесрочных и долгосрочных перспектив организации.

Помимо повестки дня, лидеры стран обменяются мнениями о текущих региональных и международных политических и экономических событиях.

На саммите, где председательство в ССТГ перейдет от Азербайджана к Турции, главы государств подпишут Стамбульскую декларацию, которая будет являться итоговым документом VIII Саммита Тюркского совета, а также примут ряд других резолюций.

Сегодня, в свою очередь, Совет министров иностранных дел стран участников подготовит окончательную повестку дня и документы, которые будут подписаны в рамках Саммита.

Ожидается, что Саммит придаст новый импульс и станет важным поворотным моментом в сотрудничестве. Интеграция между государствами-членами выйдет на новый более тесный уровень.


Подписывайтесь на наш канал:

#Турция   #Тюркский мир   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Акжигит Чукубаев

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул
Израиль первым в мире проведет учения против COVID-19
Российский «Аэрофлот» может попасть под санкции ЕС из-за Белоруссии
Турция отмечает день памяти Ататюрка
Популярное
1 «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
2 В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
3 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
4 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
6 «Зарплата уходит на аренду» – аким Алматы ответил, как можно решить проблему с жильем
Читайте также
Израиль первым в мире проведет учения против COVID-19
Российский «Аэрофлот» может попасть под санкции ЕС из-за Белоруссии
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
«Зарплата уходит на аренду» – аким Алматы ответил, как можно решить проблему с жильем
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив