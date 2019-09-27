В Стамбуле произошло мощное землетрясение

СТАМБУЛ. Анадолу - КАЗИНФОРМ - В городе Стамбуле (Турция) в 13:59 по местному времени 26 сентября произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,8, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

Землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих к нему районах, пишет Анадолу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в турецкий мегаполис из Нью-Йорка. Он прокомментировал ситуацию в Стамбуле.

Глава государства сообщил, что, по данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), магнитуда толчков в Мраморном море у берегов Стамбула составила 5,8.

В мегаполисе зафиксировано 28 афтершоков. Магнитуда самого сильного афтершока составила 4,1, сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в результате землетрясения в Стамбуле пострадали 8 человек.

Президент Турции призвал общественность доверять лишь заявлениям официальных структур по ситуации в зоне землетрясения.

Фото: aa.com.tr