-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
-
-
вчера 22:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:00
-
-
-
В Стамбуле произошло мощное землетрясение
СТАМБУЛ. Анадолу - КАЗИНФОРМ - В городе Стамбуле (Турция) в 13:59 по местному времени 26 сентября произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,8, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».
Землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих к нему районах, пишет Анадолу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в турецкий мегаполис из Нью-Йорка. Он прокомментировал ситуацию в Стамбуле.
Глава государства сообщил, что, по данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), магнитуда толчков в Мраморном море у берегов Стамбула составила 5,8.
В мегаполисе зафиксировано 28 афтершоков. Магнитуда самого сильного афтершока составила 4,1, сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, в результате землетрясения в Стамбуле пострадали 8 человек.
Президент Турции призвал общественность доверять лишь заявлениям официальных структур по ситуации в зоне землетрясения.
Фото: aa.com.tr
- Сирийский конфликт и борьба с глобализмом – о чем говорили Трамп и Эрдоган на Генассамблее
- О роли парламентской дипломатии рассказал спикер Великого национального собрания Турции
- Нурлан Нигматулин и Мустафа Шентоп обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества
- Аскар Мамин встретился с представителями деловых кругов Турции
- Шествие Золотого человека по музеям мира продолжилось в Турции
- Узбекистан вступает в Тюркский совет
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана