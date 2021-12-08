В Стамбуле отметили 30-летие Независимости Казахстана
СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – Казахской диаспорой Стамбула по случаю 30-летнего юбилея был накрыт большой дастархан и проведены культмассовые мероприятия, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Праздник организовало Объединение местных казахов – Ассоциация «Казаккент Алтай» при поддержке Генерального консульства Казахстана в Стамбуле.
Празднование началось с концерта и продолжилось угощением гостей казахскими национальными блюдами. После чего прошел турнир по футболу среди местной молодежи из числа стамбульских казахов.
В рамках празднования знаменательной даты Генеральный консул Алим Байель в созданном казахами Турции Фонде науки и знаний имени Ходжи Ахмеда Ясави вручил активистам диаспоры благодарственные письма и памятные подарки. Соотечественники, в свою очередь, выразили признательность Казахстану за оказываемую поддержку и подчеркнули свое намерение всячески содействовать развитию исторической Родины и укреплению ее Независимости.
В целом, с начала года в Турции прошел целый ряд различных мероприятий, приуроченных к 30-летию Независимости. Были открыты площадь и памятник Абаю, состоялся Малый курултай Всемирной ассоциации казахов, выпущена памятная серебряная монета. Открыт парк имени Мустафы Озтюрка.
В целях дальнейшего продвижения казахского искусства, культуры и презентации потенциала страны были организованы концерт группы «Улытау», концерт оркестра имени Таттимбета, концертная программа «Алтыбакан» театра «Алатау», показ фильмов «Томирис» и «Казахское ханство», выставка достижений «30 лет Независимости», круглый стол на тему «30 лет Независимости и инвестиционные возможности».
Помимо этого, прошел слет казахстанских студентов, где была создана молодежная организация «Бірлік».
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