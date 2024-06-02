В Стамбуле обрушился трехэтажный дом

Трехэтажный дом обрушился в районе Кючюкчекмедже в Стамбуле. Причина ЧП устанавливается, в район происшествия направлены подразделения спасателей, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала TRT Haber, к настоящему времени из-под завалов спасены двое пострадавших.

Семь человек пострадали в результате обрушения трехэтажного дома в Стамбуле, сообщил губернатор города Давут Гюль на месте происшествия.

— Инцидент произошел в районе 08:40. На первом этаже дома проводились работы. На верхних проживали люди. К настоящему времени спасены семь человек, — приводит слова губернатора телеканал TRT Haber.

По данным губернатора, состояние двух пострадавших тяжелое.

— Под завалами могут находиться еще два человека, — сказал он, добавив, что по факту происшествия прокуратура проводит расследование.

Позже глава пожарной службы города Ремзи Албайрак сообщил о гибели по меньшей мере одного человека.

Причина ЧП устанавливается. Обломки здания, построенного в 1988 году, обрушились на расположенную рядом с домом парковку. Повреждены муниципальный автобус и несколько машин