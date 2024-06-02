РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    В Стамбуле обрушился трехэтажный дом

    турция
    Фото: кадр из видео

    Трехэтажный дом обрушился в районе Кючюкчекмедже в Стамбуле. Причина ЧП устанавливается, в район происшествия направлены подразделения спасателей, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    По данным телеканала TRT Haber, к настоящему времени из-под завалов спасены двое пострадавших.

    Семь человек пострадали в результате обрушения трехэтажного дома в Стамбуле, сообщил губернатор города Давут Гюль на месте происшествия.

    — Инцидент произошел в районе 08:40. На первом этаже дома проводились работы. На верхних проживали люди. К настоящему времени спасены семь человек, — приводит слова губернатора телеканал TRT Haber.

    По данным губернатора, состояние двух пострадавших тяжелое.

    — Под завалами могут находиться еще два человека, — сказал он, добавив, что по факту происшествия прокуратура проводит расследование.

    Позже глава пожарной службы города Ремзи Албайрак сообщил о гибели по меньшей мере одного человека.

    Причина ЧП устанавливается. Обломки здания, построенного в 1988 году, обрушились на расположенную рядом с домом парковку. Повреждены муниципальный автобус и несколько машин

    Теги:
    Турция Происшествия Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!