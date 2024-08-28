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    00:12, 28 Август 2024 | GMT +6

    В Стамбуле обнаружили рукопись XIV века, посвященную султану  Жанибеку

    рукопись XIV века, посвященную султану  Жанибеку
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Найдена 96-страничная рукопись, написанная в 1334 году, в которой представлены выгравированные золотом хикметы о предках Жанибека-султана - от Чингисхана до отца Узбекхана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу пресс-службы Министерства культуры и информации РК.

    рукопись XIV века, посвященную султану  Жанибеку
    Фото: Минкультуры и информации РК

    На внутренней обложке рукописи находится печать османского султана Баязида II (1447-1512).

    Исторический документ обнаружил сотрудник Центрального государственного архива, казахстанский ученый Омирбек Канай в ходе научно-исследовательской работы в Стамбуле, организованной Министерством культуры и информации РК в рамках комплексного плана «Архив-2025».

    Копия ценной рукописи доставлена в Казахстан, где продолжаются исследования.

    В 2023 году сообщалось о найденной в Турции рукописи аль-Фараби.

     

    Теги:
    Наука Культура Турция Минкультуры и информации История Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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