В Стамбуле обнаружили рукопись XIV века, посвященную султану  Жанибеку

Найдена 96-страничная рукопись, написанная в 1334 году, в которой представлены выгравированные золотом хикметы о предках Жанибека-султана - от Чингисхана до отца Узбекхана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу пресс-службы Министерства культуры и информации РК.

Фото: Минкультуры и информации РК

На внутренней обложке рукописи находится печать османского султана Баязида II (1447-1512).

Исторический документ обнаружил сотрудник Центрального государственного архива, казахстанский ученый Омирбек Канай в ходе научно-исследовательской работы в Стамбуле, организованной Министерством культуры и информации РК в рамках комплексного плана «Архив-2025».

Копия ценной рукописи доставлена в Казахстан, где продолжаются исследования.

В 2023 году сообщалось о найденной в Турции рукописи аль-Фараби.