+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В стационаре на Тенгизе остался один пациент с СOVID-19

9 Февраля 2022 21:28
Поделиться:
В стационаре на Тенгизе остался один пациент с СOVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 46 жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
ОСМС: На какую медпомощь могут рассчитывать имеющие статус «застрахован»
О ходе вакцинации и ревакцинации рассказали в Акмолинской области Самолечение у «частников» - причина заполняемости реанимационных коек - Тимур Муратов Более 91 тысячи тенге заплатят жамбылцы, нарушившие порядок домашней изоляции

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 46 человек. Из них 35 случаев подтверждено в городе Атырау, 7 случаев - на Тенгизском месторождении, 1 - в Индерском районе, 2 - в Исатайском районе, 1 - в Курмангазинском районе.

У 25 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 21 человека симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечился 401 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2 533 человека, в областной больнице №2 - 17, в модульной больнице - 100 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 25 человек, в районных инфекционных стационарах - 41. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 1 пациент с коронавирусной инфекцией. На пике заболевания число больных в стационаре на Тенгизе превышало 500 человек.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.
Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
ОСМС: На какую медпомощь могут рассчитывать имеющие статус «застрахован»
О ходе вакцинации и ревакцинации рассказали в Акмолинской области
Самолечение у «частников» - причина заполняемости реанимационных коек - Тимур Муратов
Более 91 тысячи тенге заплатят жамбылцы, нарушившие порядок домашней изоляции
Популярное
1 Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
2 Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
3 Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
4 Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
5 Сильный снег ожидается в Алматы
6 Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
Читайте также
Омикрон-штамм: еще две страны снимают все ограничения, а в Казахстане ослабляют карантин
38 младенцев ослепли из-за поздней выявляемости заболевания – депутат
Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
Сильный снег ожидается в Алматы
Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив