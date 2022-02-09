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В стационаре на Тенгизе остался один пациент с СOVID-19
9 Февраля 2022 21:28
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 46 жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 46 человек. Из них 35 случаев подтверждено в городе Атырау, 7 случаев - на Тенгизском месторождении, 1 - в Индерском районе, 2 - в Исатайском районе, 1 - в Курмангазинском районе.У 25 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 21 человека симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечился 401 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2 533 человека, в областной больнице №2 - 17, в модульной больнице - 100 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 25 человек, в районных инфекционных стационарах - 41. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 1 пациент с коронавирусной инфекцией. На пике заболевания число больных в стационаре на Тенгизе превышало 500 человек.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.
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