В стационарах республики лечатся 272 казахстанца с КВИ

9 Января 2023, 08:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 9 января лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 2 534 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 2 386 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 148 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 272 пациента, на амбулаторном уровне – 2 262 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.