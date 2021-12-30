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В стационарах республики лечатся 2 418 пациентов с коронавирусом

30 Декабря 2021 08:25
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В стационарах республики лечатся 2 418 пациентов с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 736 человек (14 746 КВИ+ и 1 990 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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Из них в стационарах находится 2 418 пациента, на амбулаторном уровне – 14 318 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 217 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 69 пациент, на аппарате ИВЛ – 43 пациентов.




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