В стационарах лежат уже семьями - Болатбек Каюпов о ситуации с коронавирусом в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – По информации управления здравоохранения ЗКО, ситуация в регионе критическая. Несмотря на то, что за прошедшие сутки выписаны с излечением 50 человек, все же вирусом заражается большое количество людей ежедневно, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в инфекционной больнице получает лечение 151 пациент. Из них у 130 человек болезнь протекает средней степени тяжести, 18 человек находятся в тяжелом состоянии, один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам руководителя областного управления здравоохранения Болатбека Каюпова, очень много пациентов испытывают недостаток кислорода, с тяжелой формой пневмонии.

– Больных детей сейчас в больнице нет. Но очень много поступают бессимптомных больных, 78 человек лежат целыми семьями в стационаре на Кумыске, у которых нет условий получать лечение дома. Только за прошедшие сутки поступили 57 бессимптомных и 21 пациент с выраженными симптомами коронавируса. Это результат того, что население беспечно стало относиться к мерам безопасности, посещают массовые семейные торжества, несмотря на запрет. Очень тяжелая ситуация в районах, стремительно набирает темп распространение вируса. Много контактных пациентов после семейных мероприятий, распространяется инфекция по госучреждениям, крупным компаниям. Хотелось бы призвать жителей ответственно и серьезно отнестись к своему здоровью и соблюдать установленные правила безопасности, социальную дистанцию и масочный режим, по возможности оставаться дома. – сказал Б.Каюпов.

Обратился к жителям области и глава региона Гали Искалиев на своей странице в Facebook , призывая всех соблюдать меры безопасности.



