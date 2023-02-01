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В стационарах лечатся от коронавируса более 120 казахстанцев

1 Февраля 2023, 08:47
В стационарах лечатся от коронавируса более 120 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 1 февраля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 551 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 404 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 147 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1 430 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане составило 72 человека.


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