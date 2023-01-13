В стационарах лечатся от коронавируса 225 казахстанцев

13 Января 2023, 08:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 13 января лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 2 315 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 2 168 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 147 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 225 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 090 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 112 человек, еще 2 человека заболели ковидной пневмонией.