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В стационарах Казахстана находится свыше двух тысяч пациентов с КВИ
4 Января 2022 10:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 4 января, лечение от КВИ продолжают получать 16 631 человек (14 717 КВИ+ и 1 914 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 2 153 пациента, на амбулаторном уровне – 14 478 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 199 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов, на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.
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