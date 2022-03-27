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    14:30, 27 Март 2022 | GMT +6

    В стационарах Казахстана находится 466 пациентов с коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 4 424 человек (3 396 КВИ+ и 1 028 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В стационарах находится 466 пациентов, на амбулаторном уровне – 3 958 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 43 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 10 пациентов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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