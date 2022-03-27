В стационарах Казахстана находится 466 пациентов с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 4 424 человек (3 396 КВИ+ и 1 028 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В стационарах находится 466 пациентов, на амбулаторном уровне – 3 958 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 43 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 10 пациентов.



