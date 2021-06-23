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    14:44, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    В стационарах Атырауской области от COVID-19 лечатся 313 человек

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 313 жителей Атырауской области проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 50 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 26 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявили 7 заболевших, в Индерском районе - 1, в Исатайском районе - 3, в Кызылкогинском - 2, в Махамбетском районе - 4 человека. Заболевание у 32 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 18 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 87 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 344 человека, в модульной больнице - 111, во второй областной больнице – 90 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 11, в районных инфекционных стационарах - 62. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 39.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, 976 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Общество
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