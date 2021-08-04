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    03:00, 04 Август 2021 | GMT +6

    В стационарах Атырау загружен 71% реанимационных коек

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау загружен 71% реанимационных коек, 81 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1588 человек. Загруженность составляет 52,7 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежит 81 пациент, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 71% (на 114 мест).

    Как ранее сообщалось, 6572 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области.

    В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки получили 145 тысяч человек.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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