В стационарах Атырау загружен 71% реанимационных коек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау загружен 71% реанимационных коек, 81 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1588 человек. Загруженность составляет 52,7 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежит 81 пациент, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 71% (на 114 мест).

Как ранее сообщалось, 6572 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки получили 145 тысяч человек.



