В стационарах Алматы с коронавирусом остаются менее 1,5 тысячи человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 6 октября зарегистрировано 423 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 394 случая с симптомами и 29 без симптомов.

«Выписано всего 158 человек, поступило – 157. Итого в инфекционных стационарах (3 179 коек) физически находятся 1 477 человек (56 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 170. На ИВЛ – 32, на неинвазивной ИВЛ – 81, High flow занято – 46 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра лечатся 3 433 пациента, в том числе с симптомами – 3 294 (с легкой и средней степенью), без симптомов – 139.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1 718 человек, вторым компонентом – 3 009 человек.

На 6 октября вакцинировано первым компонентом 962 616 человек, вторым компонентом 876 485 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 118 694 человека.



