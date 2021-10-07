РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:36, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    В стационарах Алматы с коронавирусом остаются менее 1,5 тысячи человек

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 6 октября зарегистрировано 423 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 394 случая с симптомами и 29 без симптомов.

    «Выписано всего 158 человек, поступило – 157. Итого в инфекционных стационарах (3 179 коек) физически находятся 1 477 человек (56 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 170. На ИВЛ – 32, на неинвазивной ИВЛ – 81, High flow занято – 46 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра лечатся 3 433 пациента, в том числе с симптомами – 3 294 (с легкой и средней степенью), без симптомов – 139.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1 718 человек, вторым компонентом – 3 009 человек.

    На 6 октября вакцинировано первым компонентом 962 616 человек, вторым компонентом 876 485 человек.

    Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 118 694 человека.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!